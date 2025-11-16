Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Наставник іспанської збірної поділився своїми думками після гри з Грузією.

Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте прокоментував перемогу своєї команди у матчі відбору ЧС-2026 проти Грузії (4:0).

"Тільки через повагу до суперника, а ми дуже поважаємо всі збірні, зокрема Туреччину, ми повинні бути приземленими і поки математично місце на ЧС-2026 не буде досягнуто, потрібно зберігати таке ставлення.

Чудова причина пишатися цими гравцями. Мені пощастило керувати гравцями такого калібру, справді історичною групою, і попереду ще довгий шлях. Ми продовжуємо прагнути більшого, кращих результатів. Вони ніколи не втомлюються працювати над удосконаленням.

Я б хотів, щоб стадіон мав винятковий вигляд у матчі проти Туреччини, типову севільську атмосферу, і ці гравці цього заслуговують, і кваліфікація на чемпіонат світу цього заслуговує. Я хочу, щоб вся країна побачила стадіон, який повністю підтримує свою національну команду. Севілья ніколи не розчаровує, і я б хотів, щоб це було так", — наводить слова де ла Фуенте Marca.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Грузія – Іспанія.