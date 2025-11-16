Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Наставник грузинської збірної поділився своїми думками після гри з Іспанією.

Головний тренер збірної Грузії Віллі Саньйоль прокоментував поразку своєї команди у матчі відбору ЧС-2026 проти Іспанії (0:4).

"Результат показує, що побудова нової оборонної системи – складне та трудомістке завдання. Ми були недостатньо жорсткі у виконанні оборонних функцій.

Однак, порівняно з жовтнем, я побачив і кілька багатообіцяючих моментів, особливо під час руху м'яча та початку атак.

Подивимося, як гравці відновляться, хоч у матчі з Болгарією, безумовно, відбудуться деякі зміни", — наводить слова Саньйоля прес-служба Федерації футболу Грузії.

