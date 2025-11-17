Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Ісландець вважає, що його команда практично не поступалася супернику в грі.

Півзахисник збірної Ісландії Йон Торстейнссон після поразки від України (0:2) заявив, що результат став для команди серйозним ударом, хоча сама гра, на його думку, була далеко не провальною.

"Це, звісно, величезне розчарування, і я дуже засмучений, більше нічого не можу додати. Особливо прикро, що ми знову програли їм – це робить ситуацію ще гіршою.

Мені здалося, що ми були досить надійні в обороні. Звісно, можливо, ми не створили стільки моментів в атаці, скільки хотіли, і місцями грали трохи нижче на полі.

Українці практично не створювали нагод, а перший гол вони забили зі стандартного положення. Їхній воротар також зробив два чудові сейви, а між цими подіями пройшло зовсім небагато часу.

Мені здалося, що суперники не створили багато моментів, а в обороні наша гра була чудовою аж до пропущеного голу", — сказав футболіст у коментарі mbl.is.

Жеребкування європейського та міжконтинентального плейоф відбудеться 20 листопада.