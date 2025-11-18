Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу відбору ЧС-2026, який відбувся 17 листопада 2025 року.

Збірна Хорватії у заключному матчі відбору ЧС-2026 у гостях здобула вольову перемогу над Чорногорією (3:2).

Чорногорці відкрили рахунок на третій хвилині зусиллями Мілутіна Осмаїча, після чого на 17 хвилині перевагу господарів поля подвоїв Нікола Крстович. Однак ще до перерви хорвати змогли відіграти один м'яч, коли на 37 хвилині Іван Перішич реалізував пенальті.

У середині другого тайму команда Златка Далича зрівняла рахунок завдяки голу Крістіяна Якича, а на 87 хвилині перемогу "клітчастим" приніс результативний удар Ніколи Влашича.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Чорногорія — Хорватія у рамках відбору ЧС-2026:

Чорногорія — Хорватія 2:3

Голи: Осмаїч, 3, Крстович, 17 — Перішич, 37 (пен), Якич, 72, Влашич, 87.

Чорногорія: Нікич — Марушич, Рубежич (Перович, 46), Тучі, Вешович (Шіпчич, 77) — Осмаїч, Лончар (Аджич, 62), Булатович (Брнович, 77), Янкович — Йоветич (Вукотич, 62), Крстович.

Хорватія: Лівакович — Гвардіол (Станішич, 46), Чалета-Цар (Понграчич, 46), Шутало, Якич — Моро, Пашалич — Перішич (Модрич, 78), Влашич, Іванович (Крамарич, 55) — Матанович (Муса, 59).

Попередження: Лончар, Рубежич, Осмаїч — Пашалич.