Дивіться відео найкращих моментів матчу відбору ЧС-2026, який відбувся 17 листопада 2025 року.
Чехія - Гібралтар, Getty Images
18 листопада 2025, 10:18
Збірна Чехії у заключному матчі відбору ЧС-2026 у рідних стінах розгромила Гібралтар (6:0).
Чехи відкрили рахунок на п'ятій хвилині зусиллями Давіда Доудери, після чого на 18 хвилині перевагу подвоїв Томаш Хори.
На 32 хвилині голом відзначився Володимир Цоуфал, а за сім хвилин ворота Гібралтару вразив Адам Карабець.
Перед самою перервою рахунок до розгромного довів Томаш Соучек, а остаточну крапку у матчі поставив Робін Гранац на старті другого тайму.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Чехія — Гібралтар у рамках відбору ЧС-2026:
Чехія — Гібралтар 6:0
Голи: Доудера, 5, Хори, 18, Цоуфал, 32, Карабец, 39, Соучек, 44, Гранац, 51.
Чехія: Коварж — Юрасек, Зелени (Халоупек, 68), Гранац, Цоуфал — Соучек (Саділек, 68), Беран (Чера, 58) — Карабец, Шик (Хитіл, 88), Доудера — Хори (Данек, 57).
Гібралтар: Генкінс — Мауро, Оліверо (МакКлафферті, 46), Лопеш, Джоллі — Позо (Бент, 69), Торілла (Перера, 85), Ронан — Скенлон, Дель Ріо (Вінет, 76), Бартоло (Морган, 85).
Попередження: Ронан.