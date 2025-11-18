Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу відбору ЧС-2026, який відбувся 17 листопада 2025 року.

Збірна Чехії у заключному матчі відбору ЧС-2026 у рідних стінах розгромила Гібралтар (6:0).

Чехи відкрили рахунок на п'ятій хвилині зусиллями Давіда Доудери, після чого на 18 хвилині перевагу подвоїв Томаш Хори.

На 32 хвилині голом відзначився Володимир Цоуфал, а за сім хвилин ворота Гібралтару вразив Адам Карабець.

Перед самою перервою рахунок до розгромного довів Томаш Соучек, а остаточну крапку у матчі поставив Робін Гранац на старті другого тайму.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Чехія — Гібралтар у рамках відбору ЧС-2026:

Чехія — Гібралтар 6:0

Голи: Доудера, 5, Хори, 18, Цоуфал, 32, Карабец, 39, Соучек, 44, Гранац, 51.

Чехія: Коварж — Юрасек, Зелени (Халоупек, 68), Гранац, Цоуфал — Соучек (Саділек, 68), Беран (Чера, 58) — Карабец, Шик (Хитіл, 88), Доудера — Хори (Данек, 57).

Гібралтар: Генкінс — Мауро, Оліверо (МакКлафферті, 46), Лопеш, Джоллі — Позо (Бент, 69), Торілла (Перера, 85), Ронан — Скенлон, Дель Ріо (Вінет, 76), Бартоло (Морган, 85).

Попередження: Ронан.