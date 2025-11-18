Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу відбору ЧС-2026, який відбувся 17 листопада 2025 року.

Збірна Польщі у матчі відбору ЧС-2026 у гостях обіграла Мальту (3:2).

Рахунок у матчах було відкрито на 32 хвилині зусиллями Роберта Левандовські, після чого на 36 хвилині цифри на табло зрівняв Ірвін Кардона.

Потім на 59 хвилині поляки знову вийшли вперед завдяки голу Павела Вшолека, але мальтійці відповіли голом Тедді Теуми з пенальті на 68 хвилині.

Перемогу полякам приніс забитий м'яч у виконанні Пйотра Зелінські на 85 хвилині.

Завдяки цій перемозі Польща посіла друге місце у групі за Нідерландами та пройшла у плей-оф відбору ЧС-2026, а Мальта посіла четверте місце за Фінляндією, випередивши Литву.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Мальта — Польща у рамках відбору ЧС-2026:

Мальта — Польща 2:3

Голи: Кардона, 36, Теума, 68 (пен) — Левандовські, 32, Вшолек, 59, Зелінські, 85.

Мальта: Бонелло — Каммензулі, Ментц (Бухагіар, 87), Шоу, Мускат (Корбалан, 54) — Сатаріано, Гійом'є — Чуареф, Теума (Пепе, 77), Дж. Мбонг (Оверенд, 46) — Кардона (П. Мбонг, 77)

Польща: Драговські — Скурас, Ківьор, Кендзьора, Вишневські (Берешинські, 78), Вшолек (Гросіцкі, 78) — Залевські (Свідерські, 46), Зелінські, Слиш (Капустка, 78), Камінські (Розга, 90+2) — Левандовські.

Попередження: Теума, Сатаріано — Вишневські, Залевські.