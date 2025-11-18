Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Український вінгер отримав нагороду "Лев матчу" після гри з Ісландією.

Вінгер збірної України Віктор Циганков поділився своїми емоціями після здобуття нагороди "Лев матчу" за підсумками перемоги національної команди над Ісландією (2:0) у відборі ЧС-2026.

"Я думаю, що на цю нагороду заслужив кожен із хлопців. На полі була команда, яка билася за нашу країну, за наших людей.

Ми хотіли показати своїм настроєм та самовіддачею, що дійсно були налаштовані подарувати людям позитивні емоції", — наводить слова Циганкова прес-служба УАФ.

Раніше повідомлялося, що Україна втратила двох ключових гравців на старт плей-оф відбору ЧС-2026.