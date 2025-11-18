Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Ісландський голкіпер поділився своїми емоціями після гри з Україною.

Воротар збірної Ісландії Еліас-Рафн Олафссон прокоментував поразку своєї команди у матчі відбору ЧС-2026 проти України (0:2).

"Звичайно, всі наші гравці засмучені. Мрія кожного грати на чемпіонаті світу, а тепер ця мрія зникла.

Ми не повинні пропускати такі легкі голи. Нам потрібно буде проаналізувати цей матч. Я не відчував, що українці близькі до голу, доки в сітку не влетів перший м'яч.

Ми були під величезним тиском, але я не вважав моменти збірної України небезпечними. Такий футбол", — наводить слова Олафссона mbl.is.

