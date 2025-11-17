Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Маліновський і Конопля пропустять півфінальну гру через дискваліфікації.

Збірна України зіткнулася з кадровими втратами перед стартом плейоф кваліфікації чемпіонату світу-2026 — у першому матчі не зіграють два важливі виконавці основи: Руслан Маліновський та Юхим Конопля.

Наша національна команда гарантувала участь у плейоф після перемоги над Ісландією (2:0), де голами відзначилися Олександр Зубков та Олексій Гуцуляк. Однак саме в цьому матчі "синьо-жовті" втратили двох гравців через перебір жовтих карток.

Для кожного це стало другим попередженням у різних матчах відбору, а за регламентом турніру це автоматично веде до дискваліфікації на наступну гру — нею і стане півфінал плейоф.

Раніше Маліновський був попереджений у поєдинку проти Азербайджану (2:1), у якому також забив і віддав асист. Конопля свою першу картку отримав у гольовому трилері з Ісландією (5:3).

- Конопля відіграв 5 матчів у поточному відборі й пропустив лише гру проти Франції.

- Маліновський провів 3 зустрічі, забивши Ісландії та Азербайджану в жовтні.

Плейоф відбору ЧС-2026 пройде у березні у форматі мінітурнірів із півфіналом та фіналом. Суперника національна команда дізнається вже у четвер, 20 листопада, під час жеребкування.