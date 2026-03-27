Аргентинський нападник Страсбура отримав важку травму коліна, яка залишить його поза грою щонайменше на пів року.

Молодий аргентинський центрфорвард Хоакін Панічеллі, зазнав серйозної травми під час останнього тренування збірної Аргентини напередодні товариського матчу проти Мавританії. За попередніми оцінками медичного штабу національної команди, у гравця діагностовано розрив передньої хрестоподібної зв’язки правого коліна.

Ця травма вимагає хірургічного втручання та залишити нападника поза грою, щонайменше на шість місяців. Як внаслідок надії Панічеллі потрапити до заявки команди Ліонеля Скалоні на майбутній Чемпіонат світу, де Аргентина захистить статус чинного свого чемпіона, остаточно зруйнованого.

Не меншим ударом це стало і для французького Страсбура. Клуб втратив свого найкращого бомбардира, який цього сезону відзначився 20 голами в 39 матчах, саме в той момент, коли команда бореться за єврокубкові місця та продовжує виступи в Лізі конференцій.

Минулого літа Страсбур придбав аргентинця приблизно за 17 мільйонів євро після його успішних виступів у клубах Рівер Плейт, Алавес та Мірандес (де він також забив 20 голів в іспанській Сегунді). Завдяки чудовому ефекту у французькій лізі Панічеллі привернув увагу багатьох європейських клубів.

За гравцем активно стежили представники Прем'єр-ліги та Серії А, зокрема Челсі, який має відмінні стосунки зі Страсбуром серед спільних власників. Одним із головних претендентів на нападника був італійський Мілан. Керівництво миланського клубу планувало зробити значні інвестиції в лінію атаки наступного літа, і ім’я аргентинця перебувало в їхньому списку своїх цілей.