Африканська збірна визначилася зі складом на мундіаль після недавньої зміни тренера.

Національна збірна Гани офіційно оприлюднила список гравців, які захищатимуть кольори країни на майбутньому чемпіонаті світу.

Безперечним лідером та головною зіркою нинішнього складу є вінгер Антуан Семеньйо. Нагадаємо, що під час зимового трансферного вікна футболіст здійснив гучний перехід із Борнмута до Манчестер Сіті за солідні 70 мільйонів євро. Сезон в Англійській Прем'єр-лізі склався для нього феноменально: у 37 зіграних матчах чемпіонату Семеньйо записав до свого активу 17 забитих м'ячів та віддав 4 результативні передачі.

Варто відзначити, що підготовка Гани до найголовнішого турніру проходила у турбулентних умовах. Лише за два місяці до старту мундіалю керівництво місцевої федерації ухвалило кардинальне рішення змінити головного тренера, тож команді довелося швидко адаптуватися до нових тактичних вимог.

За підсумками жеребкування африканська збірна потрапила до групи L, де на неї чекають серйозні випробування. Календар матчів збірної Гани на груповому етапі:

18 червня, 02:00 — проти Панами; 23 червня, 23:00 — проти Англії; 28 червня, 00:00 — проти Хорватії.

Воротарі: Лоуренс Аті-Зігі (Санкт-Галлен), Джозеф Ананг (Сент-Патрікс Атлетік), Бенджамін Асаре (Гартс оф Оук)

Захисники: Аліду Сейду (Ренн), Йонас Аджетей (Вольфсбург), Абдул Мумін (Райо Вальєкано), Гідеон Менса (Осер), Абдул Рахман Баба (ПАОК), Джером Опоку (Істанбул), Коджо Пепра Оппонг (Ніцца), Деррік Луккассен (Пафос), Марвен Сеная (Осер)

Півзахисники: Калеб Їренкі (Норшелланн), Томас Парті (Вільярреал), Абдул Фатаву (Лестер Сіті), Квасі Сібо (Ов'єдо), Еліша Овусу (Осер), Огюстін Боак'є (Сент-Етьєн),

Нападники: Джордан Айю (Лестер Сіті), Брендон Томас-Асанте (Ковентрі Сіті), Антуан Семеньйо (Манчестер Сіті), Крістофер Бонсу Баа (Аль-Кадісія), Іньякі Вільямс (Атлетік Більбао), Камалдін Сулемана (Аталанта), Ернест Нуама (Ліон), Прінс Квабена Аду (Вікторія Пльзень)