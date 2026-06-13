Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Боснійський захисник поділився своїми думками після гри з Канадою.

Захисник збірної Боснії і Герцеговини Тарік Мухаремович прокоментував нічийний результат у матчі ЧС-2026 проти Канади (1:1).

"Було складно багато грати з м'ячем, бо канадці сильно пресингували та використовували персональну опіку.

Ми намагалися робити довгі передачі нашим високим нападникам та сподівалися виграти підбирання. Лише у другому таймі ми почали грати трохи активніше. Ми знаємо, що маємо намагатися більше і показувати більш видовищний футбол.

Усі вважають Швейцарію фаворитом у цій групі. Ми поважаємо їх, але вони також повинні поважати нас. Ми знаємо, який суперник на нас чекає. Якщо ми боротимемося як команда, як у цьому матчі, ми зможемо забити більше", — наводить слова Мухаремовича прес-служба ФІФА.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Канада — Боснія і Герцеговина.