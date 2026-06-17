Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Хет-трик у ворота Алжиру дозволив капітану Аргентини повторити рекорд за кількістю голів на мундіалях.

Ліонель Мессі продовжує переписувати футбольну історію. У матчі першого туру чемпіонату світу 2026 року проти Алжиру аргентинець відзначився трьома забитими м’ячами та вийшов на перше місце у списку найкращих бомбардирів мундіалів.

Після хет-трика в активі 38-річного форварда стало 16 голів на чемпіонатах світу. За цим показником він зрівнявся з колишнім нападником збірної Німеччини Мирославом Клозе, який утримував одноосібне лідерство протягом багатьох років.

Завдяки результативному вечору Мессі також випередив низку легендарних футболістів, серед яких Жюст Фонтен, Кіліан Мбаппе, Герд Мюллер і бразилець Роналдо.

Поєдинок з Алжиром став для аргентинця особливим не лише через рекордне досягнення. Зустріч була його 200-ю у складі національної команди та 27-ю на чемпіонатах світу.

Попереду на Аргентину чекають матчі групового етапу проти Австрії та Йорданії.