Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Ще одне досягнення для англійця.

Збірна Англії у матчі стартового туру групового етапу ЧС-2026 обіграла Хорватію (4:2).

У матчі взяв участь півзахисник "трьох левів" Джуд Беллінгем, який завдяки цьому встановив новий рекорд для європейського футболу.

Беллінгем став наймолодшим європейським гравцем, який зміг взяти участь у чотирьох різних великих турнірах. На момент матчу йому було 22 роки та 353 дні.

Раніше це досягнення належало Лукашу Подольскі, який провів свій четвертий великий міжнародний турнір у віці 23 років та чотирьох днів.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Англія – Хорватія.