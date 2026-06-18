Ще одне досягнення для англійця.
Джуд Беллінгем, Getty Images
18 червня 2026, 09:38
Збірна Англії у матчі стартового туру групового етапу ЧС-2026 обіграла Хорватію (4:2).
У матчі взяв участь півзахисник "трьох левів" Джуд Беллінгем, який завдяки цьому встановив новий рекорд для європейського футболу.
Беллінгем став наймолодшим європейським гравцем, який зміг взяти участь у чотирьох різних великих турнірах. На момент матчу йому було 22 роки та 353 дні.
Раніше це досягнення належало Лукашу Подольскі, який провів свій четвертий великий міжнародний турнір у віці 23 років та чотирьох днів.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Англія – Хорватія.