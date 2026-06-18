Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Коуч панамської збірної поділився своїми думками після гри з Ганою.

Головний тренер збірної Панами Томас Крістіансен прокоментував поразку своєї команди у матчі групового етапу ЧС-2026 проти Гани (0:1).

"Результат болючий, але це тому, що ми заслуговували на краще. Ми контролювали перший тайм, але в другому — трохи більше грали в їхню гру. Це не те, як ми хотіли грати, але зараз не час для жалю.

У нас попереду ще два матчі. Якщо ми хочемо вийти до наступного раунду, нам знадобиться хороший результат у грі проти Хорватії. Нам потрібно засвоїти ці уроки. На чемпіонаті світу помилки коштують дорого.

Ми не будемо боязкими проти Хорватії. Ми хочемо показати, що Панаму важко перемогти, і будемо боротися до останнього подиху", — наводить слова Крістіансена прес-служба ФІФА.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Гана — Панама.