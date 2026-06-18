Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Себастьєн Дезабр поділився своїми думками після гри з Португалією.

Головний тренер збірної ДР Конго Себастьєн Дезабр прокоментував нічийний результат у матчі групового етапу ЧС-2026 проти Португалії (1:1).

"Важливо відсвяткувати це. Це наше перше очко та наш перший гол, забитий на чемпіонатах світу. Я пишаюся своїми гравцями і сказав їм, що зараз важливо відпочити перед наступними матчами проти Колумбії та Узбекистану.

Перший тайм був важким, як ми й очікували. Поступово ми увійшли в гру і змогли забити зі стандартного положення. Ми провели чудовий матч. Ми могли б краще зіграти на контратаках, але ми задоволені нічиєю.

Це перший крок. Але важливо стрибати вище голови – це те, що ми завжди намагаємося робити. Бути кращими, бігати швидше. В атаці нам ще потрібно додавати. Обрана нами тактична схема допомогла нам, і гравці виклалися на всі 100%. Вони були максимально сконцентровані на нашому тактичному підході.

Я майже впевнений, що ми здатні на великі справи. Нам потрібно розвинути цей успішний старт. Це нічия проти однієї з найкращих команд світу, тому ми щасливі, але щоб пройти до наступного раунду, нам потрібно більше очок.

Сценарій гри допоміг нам, тому що ми пропустили рано, і Португалія відчула, що особливої небезпеки немає. У нас є ця ментальна стійкість. Ми знаємо, як долати важкий початок. Мої гравці вміють тримати удар і мають правильний настрій", — наводить слова Дезабра Reuters.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Португалія – ДР Конго.