Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Коуч збірної Гани поділився своїми думками після гри з Панамою.

Головний тренер збірної Гани Карлуш Кейруш прокоментував перемогу своєї команди у матчі ЧС-2026 проти Панами (1:0).

"Спочатку нам довелося потерпіти, але ми билися як воїни. Ми виграли цей матч завдяки розуму.

У першому таймі довелося витримати тиск чудової команди. Вони вміють грати, вони знають, що робити.

Ми знали, що вони контролюватимуть гру, але наша стратегія полягала в тому, щоб крок за кроком дозволяти їм іти вперед і забирати контроль, аж поки ми не заб’ємо — бо саме так і перемагають. Перемагають завжди", — наводить слова Кейруша ВВС.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Гана — Панама.