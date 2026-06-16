Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Після напруженої нічиєї з Новою Зеландією іранську збірну змусили негайно покинути Лос-Анджелес і повернутися до базового табору в Мексиці.

Головний тренер збірної Ірану Амір Галеной виступив із різкою критикою організаційних моментів Чемпіонату світу 2026 року, назвавши свою збірну найбільш репресованою командою на всьому турнірі. Причиною обурення стала вимога покинути Сполучені Штати та повернутися до базового табору в мексиканській Тіхуані одразу після завершення першого матчу.

У понеділок на стадіоні SoFi в Лос-Анджелесі Іран провів свій перший, політично заряджений матч турніру, зігравши внічию 2:2 зі збірною Нової Зеландії.

Галеной розпочав прес-конференцію зі скарг на зміну планів в останню хвилину. За кілька тижнів до початку турніру базовий табір іранців несподівано перенесли з Аризони до Тіхуани, попри те, що всі три матчі групового етапу команда має зіграти безпосередньо у США.

Початковий протокол передбачав прибуття до США за два дні до гри та виліт наступного дня після неї. Однак команда прибула до Лос-Анджелеса лише в неділю, а після матчу їх змусили пакувати валізи.

"Ми провели стільки часу в повітрі, що нам навіть не дали часу відновитися. Після сьогоднішньої гри нам сказали, що ми маємо негайно виїхати. Для нас дуже важливо мати час на відновлення, але нам сказали повернутися до нашого табору в Тіхуані, і ми дуже стурбовані цим. Я думаю, що, можливо, наша команда є найбільш репресованою командою на всьому чемпіонаті світу", – поскаржився Галеной через перекладача.

Капітан збірної Ірану Мехді Таремі підтримав свого наставника, назвавши ситуацію навколо команди катастрофою. Він також повідомив, що після гри в роздягальню команди завітав президент ФІФА Джанні Інфантіно. За словами Таремі, розмов з Інфантіно недостатньо:

"Звісно, він хоче спробувати нам допомогти, але справа також і в інших речах, усі це знають. Я думаю, що ФІФА має допомогти нам більше", — наголосив нападник.

Додатковим ударом для команди стала заборона на в'їзд до США для президента Федерації футболу Ірану Мехді Таджу та інших ключових членів допоміжного персоналу. Іран став першою командою в історії, яка бере участь у Чемпіонаті світу на території країни, з якою перебуває у стані глибокої політичної ворожнечі.

Ситуацію ускладнював той факт, що матч проходив поблизу Лос-Анджелеса — міста з найбільшою іранською діаспорою, сформованою переважно з емігрантів після ісламської революції 1979 року.

Атмосфера на трибунах була напруженою: під час виконання офіційного гімну Ірану лунав несхвальний гул. Проте щойно пролунав стартовий свисток, 70 108 глядачів почали палко підтримувати футболістів. На трибунах масово майоріли дореволюційні прапори з левом і сонцем, попри те, що вранці перед грою суд підтримав рішення ФІФА про їх офіційну заборону на стадіонах.

Автори голів Рамін Резаян та Мохаммед Мохеббі подякували вболівальникам, зазначивши, що підтримка діаспори створила чудову атмосферу.

"Тут було багато іранців, вони сповідують різні політичні погляди, різні переконання, але всі вони щиро підтримували нас, і я думаю, що це перемога для всіх нас", – підкреслив Амір Галеноі.

Після першого туру ситуація в групі є абсолютно рівною: усі чотири команди зіграли свої матчі внічию і мають однакову кількість очок. 21 червня Іран зіграє проти збірної Бельгії (Інглвуд, Каліфорнія). 27 червня: проти збірної Єгипту на чолі з Мохамедом Салахом (Сіетл, Вашингтон).