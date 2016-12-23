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Ивуарийский защитник Эммануэль Эбуэ признался, что хотел свести счеты с жизнью.

Экс-футболисту Галатасарая и лондонского Арсенала, который в марте подписал контракт с Сандерлендом до конца сезона, получил годичную дисквалификацию за то, что он не заплатил деньги своему экс-агенту Себастьяну Буассо.

Сандерленд вскоре разорвал с ним контракт. Сейчас Эммануэль тренируется с любителями и ждет окончания бана.

"Было много дней, когда я просто не хотел вставать с постели. Однажды я даже хотел покончить с собой", — цитирует Эбуэ Marca.

"Остаюсь сильным ради моей семьи. Если бы я был один, то не знаю, что мог бы сделать".

"Это самый худший момент в моей карьере. Очень плохие времена".

"Иногда я просто сидел день или два сам в комнате и читал Библию. Но затем понимал, что так делать не очень хорошо для семьи", — признался ивуариец.