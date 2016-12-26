Другое

В захватывающем финальном противостоянии за победу в летне-осеннем чемпионате Мексики Тигрес лишь в серии послематчевых пенальти одолели Америку.

Стоит отметить, что оба финальных поединка последнего розыгрыша мексиканской Апертуры завершились со счетом 1:1.

Интересно, что во втором из них соперники сыграли 120 минут, а Тигрес удалось сравнять счет лишь за минуту до конца игры.

Более того, из-за огромного количества желтых и красных карточек оба коллектива закончили ответный матч в неполном составе — Тигрес доигрывал поединок вдевятером, а в составе Америки с поля были изгнаны сразу три футболиста.

Героем серии послематчевых пенальти стал 30-летний кипер Тигрес Науэль Гузман — аргентинец парировал три стартовых удара Америки, тогда как его партнеры были с точки без промаха.

Как итог, Тигрес стал 5-кратным чемпионом Мексики, однако Америка с 12 чемпионствами в активе по-прежнему остается самым титулованным мексиканским клубом.