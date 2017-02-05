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Украинский полузащитник ПАОКа Евгений Шахов забил первый мяч в греческом чемпионате.

26-летний центрхав вышел в стартовом составе на матч 19-го тура чемпионата Греции против Астераса, в центре защиты которого в старте также появился украинец Евгений Селин.

Оба футболиста доиграли встречу до конца, а команда Шахова смогла вырвать победу — 3:2. ПАОК делит вторую-третью строчки с Паниониосом, а Астерас идет 11-м.

ПАОК - Астерас 3:2

Голы: Шахов, 28, Прийович, 70, Энрике, 84 — Маньяс, 18, 79.

ПАОК: Гликос — Леовас, Креспо, Варела, Матос — Кимирот, Бисевар (Харисис, 87), Шахов, Каньяс (Энрике, 46) — Мистакидис, Кулурис (Прийович, 69).

Астерас: Доннарумма — Димуцос (Фарина, 66), Селин, Яннулис, Хамдани — Котсирас, Тсукалас — Тсилианидис, Мазза (Станиславлиевич, 79), Бастианос (Иглесиас, 46) — Маньяс.

Предупреждения: Матос, Гликос, Энике — Хамдани, Мазза, Яннулис, Доннарумма, Иглесиас, Тсилианидис.