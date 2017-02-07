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Полузащитник туринского Ювентуса Эрнанес согласился перебраться в китайскую Суперлигу.

Напомним, что 31-летний плеймейкер присоединился к Старой Синьоры летом 2015 года, заключив 3-летний контракт.

По информации итальянского издания Il Messaggero, всем трем сторонам удалось договориться о трансфере Эрнанеса в Хэбэй Чайна Форчун.

Так, Ювентус выручит от продажи бразильца 8 млн евро (плюс 2 млн евро возможных бонусов), а сам игрок согласился заключить 3-летний контракт с годовым окладом в 7 млн евро.

Ожидается, что до среды воспитанник бразильского Сан-Паулу прибудет в Китай, где пройдет медосмотр и поставит свою подпись под личным контрактом с Хэбэй Чайна Форчун.

В текущем сезоне Эрнанес отыграл за Ювентус во всех турнирах 13 матчей, отметившись одним забитым мячом.