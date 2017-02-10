Голкипер Вадим Шевчук продолжит карьеру в греческом Платаниасе.
Вадим Шевчук (справа), instagram.com/mr_pankov_aleksandr_official
10 февраля 2017, 20:15
Воспитанник запорожского Металлурга Вадим Шевчук продолжит карьеру в Платаниасе, сообщил агент игрока Александр Панков в своем Instagram.
18-летний украинец станет третьим украинцем в этом греческом клубе. В составе клуба выступают украинцы Виталий Приндета и Ренат Мочуляк.
Контракт Шевчука и Платаниаса рассчитан на 2,5 года.
Первую часть нынешнего сезона отыграл за Ворсклу в чемпионате Украины U-19, где сыграл в 15-ти поединках.