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Голкипер Вадим Шевчук продолжит карьеру в греческом Платаниасе.

Воспитанник запорожского Металлурга Вадим Шевчук продолжит карьеру в Платаниасе, сообщил агент игрока Александр Панков в своем Instagram.

18-летний украинец станет третьим украинцем в этом греческом клубе. В составе клуба выступают украинцы Виталий Приндета и Ренат Мочуляк.

Контракт Шевчука и Платаниаса рассчитан на 2,5 года.

Первую часть нынешнего сезона отыграл за Ворсклу в чемпионате Украины U-19, где сыграл в 15-ти поединках.