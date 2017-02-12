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За год, проведенный в составе китайского клуба Хэбэй Чайна Форчун, аргентинский форвард Эсекьель Лавесси ни разу не поразил ворота оппонента, однако хорошенько сумел набить собственный карман.

Напомним, что ровно год назад Эсекьель Лавесси пополнил ряды китайского коллектива Хэбэй Чайна Форчун.

Тогда, по сообщениям нескольких источников, Лавесси должен был зарабатывать в год порядка 24 млн. евро, а также он мог ежегодно получать до 6 млн. различных бонусов.

В конце ноября стало известно о том, что игроком активно интересуется французская Ницца, которая готова была арендовать футболиста на шесть месяцев.

Тем не менее, через некоторое время стало известно о том, что Лавесси в составе Орлов не будет, и он таким образом продолжит свои выступления в стане Хэбэй Чайна Форчун.

Проведя за команду десять поединков, Эсекьель не сумел отличиться забитыми мячами, в то время, как баснословная зарплата продолжала пополнять его копилку. За год, проведенный в составе китайской команды, Лавесси заработал честным трудом порядка 20,8 миллионов фунтов стерлингов, как раз положенные ему по договору, указанному в контракте.

Стоит отметить, что соглашение с коллективом из Поднебесной у аргентинского форварда рассчитано до конца этого года. Если до этого времени не произойдет никаких эксцессов, Лавесси еще сможет "немного" подзаработать.