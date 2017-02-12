Напомним, что ровно год назад Эсекьель Лавесси пополнил ряды китайского коллектива Хэбэй Чайна Форчун. 

Тогда, по сообщениям нескольких источников, Лавесси должен был зарабатывать в год порядка 24 млн. евро, а также он мог ежегодно получать до 6 млн. различных бонусов.

В конце ноября стало известно о том, что игроком активно интересуется французская Ницца, которая готова была арендовать футболиста на шесть месяцев. 

Тем не менее, через некоторое время стало известно о том, что Лавесси в составе Орлов не будет, и он таким образом продолжит свои выступления в стане Хэбэй Чайна Форчун.

Проведя за команду десять поединков, Эсекьель не сумел отличиться забитыми мячами, в то время, как баснословная зарплата продолжала пополнять его копилку. За год, проведенный в составе китайской команды, Лавесси заработал честным трудом порядка 20,8 миллионов фунтов стерлингов, как раз положенные ему по договору, указанному в контракте. 

Стоит отметить, что соглашение с коллективом из Поднебесной у аргентинского форварда рассчитано до конца этого года. Если до этого времени не произойдет никаких эксцессов, Лавесси еще сможет "немного" подзаработать.  