За год, проведенный в составе китайского клуба Хэбэй Чайна Форчун, аргентинский форвард Эсекьель Лавесси ни разу не поразил ворота оппонента, однако хорошенько сумел набить собственный карман.
ЭСЕКЬЕЛЬ ЛАВЕССИ, REUTERS
12 февраля 2017, 20:45
Напомним, что ровно год назад Эсекьель Лавесси пополнил ряды китайского коллектива Хэбэй Чайна Форчун.
Тогда, по сообщениям нескольких источников, Лавесси должен был зарабатывать в год порядка 24 млн. евро, а также он мог ежегодно получать до 6 млн. различных бонусов.
В конце ноября стало известно о том, что игроком активно интересуется французская Ницца, которая готова была арендовать футболиста на шесть месяцев.
Тем не менее, через некоторое время стало известно о том, что Лавесси в составе Орлов не будет, и он таким образом продолжит свои выступления в стане Хэбэй Чайна Форчун.
Проведя за команду десять поединков, Эсекьель не сумел отличиться забитыми мячами, в то время, как баснословная зарплата продолжала пополнять его копилку. За год, проведенный в составе китайской команды, Лавесси заработал честным трудом порядка 20,8 миллионов фунтов стерлингов, как раз положенные ему по договору, указанному в контракте.
Стоит отметить, что соглашение с коллективом из Поднебесной у аргентинского форварда рассчитано до конца этого года. Если до этого времени не произойдет никаких эксцессов, Лавесси еще сможет "немного" подзаработать.