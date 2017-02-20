Другое

В матче Азиатской лиги чемпионов между гонкогским Истерном и Гуанчжоу Эвергранд состоится знаменательное событие — впервые на таком уровне тренировать команду будет женщина.

Истерн – первая команда, которая будет представлять Гонконг в Азиатской лиге чемпионов. Она дебютирует сразу же в поединке против Гуанчжоу Эвергранд, двухкратного обладателя турнира.

Во главе Истерна стоит женщина – 28-летняя Чан Юн Тин, которая выиграла с клубом местную Премьер-лигу в прошлом сезоне. Ей будет противостоять чемпион мира и вице-чемпион Европы Луис Фелипе Сколари.

"Это просто изумительно, особенно когда ты смотришь, как Бразилия со Сколари стала чемпионом мира в 2002 году", — заявила Чан Юн Тин.

"Я никогда не представляла, что такое может случиться. С нетерпением ожидаю игры против Сколари. Но сейчас нужно сконцентрироваться на своей команде и на той работе, которую нам следует проделать".

Начало матча между Гуанчжоу и Истерном – 22 февраля в 14.00 по киевскому времени.