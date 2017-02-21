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Филипп Будковский рассказал о своей аренде в махачкалинский Анжи.

"Честно говоря, нигде не хотелось оставаться, кроме Шахтера. Сейчас в Украине немного команд, которые вверху – Шахтер, Динамо и Заря. Конечно, хотелось бы остаться, но мне сказали, что нужно искать новый вариант с арендой. В Анжи у меня все получалось. Нужно было пойти туда, где тебя знают, работать и совершенствоваться", – сказал Будковский.

"Не знаю, почему не остался в Шахтере. Наверное, чего-то не хватает. Буду работать дальше, чтобы попасть в Шахтер. Факундо, Лещук и я – где-то однотипные нападающие. Не думаю, что есть смысл держать в команде одинаковых форвардов, надо как-то разнообразить. Поэтому не было смысла оставаться и сидеть в запасе", – считает игрок.

"Хочется вернуться в сборную. Для нападающего главное – голы, на это главный тренер обращает внимание. В плане игровой практики лучше показывать себя, например, в российском чемпионате, чем сидеть в Украине и выходить раз в 3 матча", – отметил Будковский.

Анжи арендовал Будковского до конца текущего сезона.

В первой части сезона за клуб из Махачкалы Будковский забил 5 голов в 19-ти матчах.