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Украинский полузащитник Борис Тащи ближайшие полгода проведет на правах аренды в чешском Брно.

Борис Тащи выступает за Штуттгарт с 2015 года. В нынешнем сезоне на счету украинского полузащитника 5 матчей за первую команду клуба. В поисках игровой практики футболист перешел в чешский Брно.

"Честно говоря, счастлив оказаться здесь. Великолепный город, хороший клуб. До этого велись переговоры по поводу аренды с многими другими клубами. Но я увидел, что Брно действительно заинтересован во мне. Это клуб, у которого есть определенные задачи", — рассказал Тащи в комментарии Football.ua.

"Для меня очень важно получать игровую практику. Это было самым важным условием моей аренды. Уверен, что здесь это реально, при условии, что я буду в стопроцентных своих кондициях".

Аренда рассчитана до конца сезона.

После 17 матчей Брно идет на 13-м месте в чемпионате Чехии.

Евгений Музыка, Football.ua