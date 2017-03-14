Матч чемпионата Хорватии между Хайдуком и Риекой запомнился неадекватным поведением болельщиков.
Матч Хайдука и Риеки омрачился выходкой фаната, Večernji list
14 марта 2017, 21:27
Во время матча чемпионата Хорватии между Хайдуком и Риекой случился инцидент с участием болельщика и арбитра.
На поле выбежал вооруженный фанат, который хотел был недоволен решениями судьи. Болельщик несколько раз замахнулся на арбитра и покинул поле.
Характерно, что фанату не препятствовали правоохранительные органы, которые позволили тому спокойно ходить между футболистами с дубинкой.
Почувствовав свою безнаказанность, болельщик еще раз вышел на кромку поля, где его уже схватили полицейские.
Стоит отметить, что матч между Хайдуком и Риекой окончился ничьей (1:1).