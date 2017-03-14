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Матч чемпионата Хорватии между Хайдуком и Риекой запомнился неадекватным поведением болельщиков.

Во время матча чемпионата Хорватии между Хайдуком и Риекой случился инцидент с участием болельщика и арбитра.

На поле выбежал вооруженный фанат, который хотел был недоволен решениями судьи. Болельщик несколько раз замахнулся на арбитра и покинул поле.

Характерно, что фанату не препятствовали правоохранительные органы, которые позволили тому спокойно ходить между футболистами с дубинкой.

Почувствовав свою безнаказанность, болельщик еще раз вышел на кромку поля, где его уже схватили полицейские.

Стоит отметить, что матч между Хайдуком и Риекой окончился ничьей (1:1).