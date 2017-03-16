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В Корее состоялась жеребьевка финального этапа чемпионата мира 2017 года среди молодежи до 20 лет.

По итогам жеребьевки группы сформировались следующим образом:

Группа А: Южная Корея, Гвинея, Аргентина, Англия

Группа B: Венесуэла, Германия, Вануату, Мексика

Группа C: Замбия, Португалия, Иран, Коста-Рика

Группа D: Южная Африка, Япония, Италия, Уругвай

Группа E: Франция, Гондурас, Вьетнам, Новая Зеландия

Группа F: Эквадор, США, Саудовская Аравия, Сенегал

Отметим, что в мероприятии принимал участие легендарный аргентинец Диего Марадона, который с недавнего времени работает в ФИФА.

Финальный этап турнира пройдет в Южной Корее с 20 мая по 11 июня. Матчем-открытием станет поединок между Южной Кореей и Гвинеей.