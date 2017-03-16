В Корее состоялась жеребьевка финального этапа чемпионата мира 2017 года среди молодежи до 20 лет.
fifa.com
16 марта 2017, 08:45
По итогам жеребьевки группы сформировались следующим образом:
Группа А: Южная Корея, Гвинея, Аргентина, Англия
Группа B: Венесуэла, Германия, Вануату, Мексика
Группа C: Замбия, Португалия, Иран, Коста-Рика
Группа D: Южная Африка, Япония, Италия, Уругвай
Группа E: Франция, Гондурас, Вьетнам, Новая Зеландия
Группа F: Эквадор, США, Саудовская Аравия, Сенегал
Отметим, что в мероприятии принимал участие легендарный аргентинец Диего Марадона, который с недавнего времени работает в ФИФА.
Финальный этап турнира пройдет в Южной Корее с 20 мая по 11 июня. Матчем-открытием станет поединок между Южной Кореей и Гвинеей.