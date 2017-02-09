Другое

Легендарный аргентинец Диего Марадона теперь будет работать в крупнейшем международном руководящим органе в футболе.

Об этом сообщил сам Марадона посредством своей официальной страницы в Facebook. По словам легендарного в прошлом футболиста, теперь он будет сражаться с коррупцией в футболе.

"Теперь это официально. Наконец-то я могу воплотить в жизнь еще одну свою мечту. С сегодняшнего дня я буду работать в ФИФА, где буду бороться за прозрачность действий организации плечом к плечу с людьми, которые влюблены в футбол. Спасибо всем, кто вдохновил меня заняться этой проблемой", — написал Марадона.

Отметим, что ранее Марадона выступал с критикой в адрес Зеппа Блаттера и Мишеля Платини, которые на данный момент отстранены от футбола из-за своих коррупционных действий.

Теперь же Диего будет работать с новым президентом ФИФА — Джанни Инфантино.