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Капитан национальной сборной Франции Уго Льорис впечатлен игрой нападающего Монако Килиана Мбаппе, Уго считает, что у форварда есть все шансы провести великолепную карьеру.

В этом сезоне Мбаппе, несмотря на свой юный возраст, демонстрирует футбол высочайшего качества. Это приводит к предположениям, что в ближайшее трансферное окно нападающий может сменить клубную прописку и перейти в один из европейских топ-клубов.

Однако сам футболист никак не комментирует слухи в СМИ, а просто продолжает играть. Льорис остался впечатлен тем, как Килиан относится к вниманию к его персоне.

"О нем говорят везде, даже в Англии", — сказал вратарь Тоттенхэма.

"Его игра произвела много шума, но Мбаппе выглядит совершенно спокойным и безмятежным по отношению ко всему этому".

"Он проявляет зрелость в юном возрасте. Действительно, то, что он делает в Монако, впечатляет. Это хороший знак для его будущего".

"Если он продолжить работать, у него есть все качества для того, чтобы провести великолепную карьеру".

Отметим, что СМИ связывают Мбаппе с переходом в такие команды, как Манчестер Юнайтед, Чесли и Реал.