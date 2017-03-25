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Полузащитник Баварии Хаби Алонсо поделился впечатлениями от своей карьеры.

Алонсо начал свою карьеру в Реал Сосьедаде, откуда перешел в Ливерпуль, а после в Реал. Сейчас испанец играет за Баварию.

За свою карьеру Алонсо выиграл Чемпионат мира и дважды Чемпионат Европы с Испанией, по разу побеждал в Лиге чемпионов с Ливерпулем и Реалом, и выигрывал чемпионаты Испании и Германии в составе мадридцев и Баварии.

"Я считаю, что играл за лучшие команды в Англии, Испании и Германии. Все, что я хотел — хорошая карьера", — приводит слова испанца Liverpool Echo.

"Я играл с великими футболистами и работал с отличными тренерами, многому научился и всех".

"Реал Сосьедад, Ливерпуль, Реал Мадрид и Бавария — все это великие команды, за которые мне довелось поиграть".

"Ливерпуль? Я до сих пор привязан к этой команде. Он по-прежнему является большой частью моей жизни и так будет всегда".

"Я и мечтать не мог о такой карьере, как моя. Это было большое приключение".

Напомним, что по завершению этого сезона Хаби Алонсо завершит свою карьеру футболиста.

