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Перуанские наркоторговцы решили разместить на своем товаре фотографию, имя и логотип нападающего Барселоны Лионеля Месси.

Власти Перу изъяли 1 417 кг кокаина общей стоимостью около 91 миллиона долларов. На пакетах был нанесен логотип Лионеля Месси, его фамилия, а также фотография, — сообщает Agence France-Presse.

При этом никто не был арестован. Полиция сообщает, что пакеты предназначались для отправления в Европу.

Эта партия стала второй по величине, которая была задержана в этом году в Перу.

Стоит отметить, что в сентябре 2015 года New York Post сообщал о том, что в Бронксе была задержана партия кокаина стоимостью в 3 млн долларов. На некоторых упаковках было указано слово "Месси".