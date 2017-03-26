Бывший игрок киевского Динамо Милош Нинкович стал чемпионом Австралии в составе Сиднея.
Нинкович помог Сиднею победить в регулярном чемпионате, Getty Images
26 марта 2017, 12:45
Известный по выступлениям за Динамо Милош Нинкович пополнил свою коллекцию новым титулом.
В составе австралийского Сиднея Милош Нинкович стал победителем регулярного чемпионата. После поражения Мельбурна в 24 туре, Сидней стал недосягаемым для преследователей.
Команда во второй раз в истории стала победителем регулярного чемпионата. При этом, Нинкович стал одним из ключевых футболистов. В активе серба 21 матч, в которых он забил 8 голов и отдал 10 голевых передач.
Стоит отметить, что после завершения регулярного чемпионата в Австралии проводится плей-офф, за победу в котором также дают трофей.