Другое

На отборочном матче к ЧМ-2018 между Ираном и Китаем в Тегеране собралось около 100 тысяч болельщиков.

На момент публикации этой новости Иран принимает дома Китай в рамках отбора на чемпионат мира 2018 года.

Встреча проходит в Тегеране. Поддержать хозяев поля пришло около 100 тысяч фанатов. Об этом сообщает официальный твиттер Конфедерации футбола Азии.

Счет в матче пока не открыт. После 6 туров Иран возглавляет группу с 14 пунктами, а в активе Китая – лишь 5 очков. С этим результатом подопечные Марчелло Липпи занимают предпоследнее, 5-е место в группе А.