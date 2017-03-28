На отборочном матче к ЧМ-2018 между Ираном и Китаем в Тегеране собралось около 100 тысяч болельщиков.
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28 марта 2017, 15:30
На момент публикации этой новости Иран принимает дома Китай в рамках отбора на чемпионат мира 2018 года.
Встреча проходит в Тегеране. Поддержать хозяев поля пришло около 100 тысяч фанатов. Об этом сообщает официальный твиттер Конфедерации футбола Азии.
Счет в матче пока не открыт. После 6 туров Иран возглавляет группу с 14 пунктами, а в активе Китая – лишь 5 очков. С этим результатом подопечные Марчелло Липпи занимают предпоследнее, 5-е место в группе А.