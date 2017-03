На момент публикации этой новости Иран принимает дома Китай в рамках отбора на чемпионат мира 2018 года.

Встреча проходит в Тегеране. Поддержать хозяев поля пришло около 100 тысяч фанатов. Об этом сообщает официальный твиттер Конфедерации футбола Азии.

Счет в матче пока не открыт. После 6 туров Иран возглавляет группу с 14 пунктами, а в активе Китая – лишь 5 очков. С этим результатом подопечные Марчелло Липпи занимают предпоследнее, 5-е место в группе А.

This is what nearly 100,00 fans in a stadium looks like... #RoadToRussia #WCQ2018 #IRNvCHN pic.twitter.com/M9qPQFnY8R