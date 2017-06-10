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Главный тренер сборной Австралии Ангелос Постекоглу назвал имена 23-х футболистов, которые помогут команде на турнире в России.

Ранее был оглашен расширенный список, в который входили 30 человек, но позже он был сокращен до 23-х футболистов.

Вратари: Мэтью Райан (Генк, Бельгия), Митчелл Лангерак (Штутгарт, Германия), Данни Вукович (Сидней)

Защитники: Милош Дегенек (Йокогама, Япония), Брэдли Смит (Борнмут, Англия), Марк Миллиган (Банияс, Израиль), Дилан Макгоуэн (Аделаида), Байли Врайт (Бристоль, Англия), Азиз Бехич (Бурсаспор, Турция), Райан Макгоуэн (Гуйчжоу Жиченг, Китай), Трент Сэйнсбери (Интер, Италия)

Полузащитники: Аарон Моой (Хаддерсфилд, Англия), Айдин Хрустич (Гронинген, Голландия), Массимо Луонго (КПР, Англия), Джексон Ирвин (Бертон, Англия), Джэймс Троиси (Мельбурн), Миле Йединак (Астон Вилла, Англия),Томас Рогич (Селтик, Шотландия)

Нападающие: Тим Кэхилл (Мельбурн), Мэттью Леки (Ингольштадт), Йорич (Люцерн), Робби Круз (Ляонин Хувин, Китай), Джейми Макларен (Брисбен Роар)

Австралия вышла на турнир, как победитель Кубка Азии-2015 и сыграет в Группе В, где её соперниками станут сборные Германии, Чили и Камеруна.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в России. Австралия в групповом раунде сыграет с Камеруном, Чили и Германией.