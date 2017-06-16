Другое

Злоумышленники похитили деньги и ювелирные украшения семьи защитника Ливерпуля и сборной Хорватии Деяна Ловрена.

Злоумышленник (или злоумышленники) проникли в дом Ловрена в Загребе, — сообщает index.hr. В результате было похищено деньги и ювелирные украшения. Полиция оценила материальный ущерб как "высокий".

По информации издания, грабители орудовали лишь на первом этаже. Неизвестно, знали ли они, что выше спят родители Ловрена или же что были осведомлены о месте хранения материальных ценностей.

Ловрен признался, что напуган инцидентом, так как опасается за свою семью.

Неизвестно, связан ли инцидент с тем, что Ловрен должен был дать в суде показания против экс-президента загребского Динамо Здравко Мамича. Футбольный функционер подозревается в финансовых махинациях. Заседание суда не состоялось, так как Мамич начал оскорбять своих же адвокатов. Те отказались дальше защищать Здравко, а новых адвокатов он пока не нашел.