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Действия полузащитника Оскара привели к конфликту игроков в поединке между Гуанчжоу Фули и Шанхай Теллэйс.

В конце первого тайма поединка 1-го тура чемпионата Китая между Гуанчжоу Фули и Шанхай Теллэйс вспыхнула массовая драка.

Причиной тому стали действия полузащитника Шанхая Оскара, который в одном эпизоде дважды пробил мячом в игроков соперника.

Футболисты Гуанчжоу расценили действия экс-игрока Челси как намеренные, после чего началась потасовка, по итогам которой красные карточки заработали игрок Гуанчжоу Ли Тисян и его оппонент из Теллэйс Фу Хуань.

Матч завершился с ничейным счетом 1:1.