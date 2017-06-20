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Полузащитник Днепра и сборной Украины Руслан Ротань в ближайшее время должен стать футболистом пражской Славии.

Официальный твиттер Славии сообщил, что Ротань прибыл в расположение клуба для прохождения просмотра.

Вместе с новой командой Руслан сможет сыграть в квалификации Лиги чемпионов – по итогам нынешнего сезона Славия стала чемпионом Чехии.

На счету 35-летнего Ротаня 21 матч во всех турнирах за Днепр в нынешней кампании, в которых он отметился 5 голами.