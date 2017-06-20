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Астрономические суммы нынче предлагают и платят не только за признанных звезд, но и за тех, кто делает только первые шаги в большом футболе.

Нынешним летом главными действующими лицами на трансферном рынке могут стать ребята, которым нет еще и 22 лет, но они совсем скоро станут определять будущее футбола. Предлагаем вашему вниманию рейтинг самых дорогих тинейджеров согласно их ориентировочной стоимости, определенной футбольной обсерваторией CIES.

1. Килиан Мбаппе (Монако, нападающий, 18 лет) – 92,6 миллиона евро

Стремительный взлет юного Мбаппе сделал его настоящей драгоценностью и предметом вожделения для самых богатых клубов Европы. Но сам Килиан пока не торопится покидать Монако, справедливо считая, что для него сейчас самое главное – постоянная игровая практика.

Килиан Мбаппе сыграл 58 матчей за Монако во всех турнирах, в которых забил 27 мячей. На его счету 4 поединка за национальную сборную Франции.

2. Усман Дембеле (Боруссия Д, полузащитник, 20 лет) – 87,1 миллиона евро

В свои 20 лет стал основным футболистом Боруссии Д, а его не по годам зрелая игра делает его лакомым кусочком для европейских толстосумов.

Дембеле отыграл за Ренн и Боруссию Д 87 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счет 24 гола. 7 раз выходил на поле в футболке национальной сборной Франции, забил 1 мяч.

3. Лерой Сане (Манчестер Сити, полузащитник, 21 год) – 74,8 миллиона евро

Немецкий полузащитник доказал всем, что МанСити не прогадал, заплатив за него немалые деньги. И теперь Горожане вряд ли согласятся расстаться с ним даже за очень большие деньги.

Сане отыграл 94 поединка за Шальке и Манчестер Сити во всех турнирах, забив 22 мяча. На его счету 5 матчей за национальную сборную Германии.

4. Маркус Рашфорд (Манчестер Юнайтед, нападающий, 19 лет) – 70,7 миллиона евро

Маркус с полным основанием считается одним из самых перспективных игроков английской Премьер-лиги и сборной Англии. И не зря многие специалисты считают, что МЮ зря так гоняется за звездными форвардами, имея в своем распоряжении этого 19-летнего нападающего.

На счету Рашфорда 74 матча и 19 голов за Манчестер Юнайтед во всех турнирах, и 9 поединков (1 гол) в составе национальной сборной Англии.

5. Тома Лемар (Монако, полузащитник, 21 год) – 62,9 миллиона евро

Лемар уже не первый год выступает на взрослом уровне и доказал, что является не бабочкой-однодневкой, а сложившимся профессионалом с большим будущим.

Лемар провел за Кан и Монако 125 матчей во всех турнирах, в которых забил 20 мячей. На его счету 5 матчей за национальную сборную Франции.

6. Габриэль Жезус (Манчестер Сити, нападающий, 20 лет) – 56,3 миллиона евро

Если бы не травмы, первый сезон Жезуса в Манчестер Сити мог бы стать поистине триумфальным. Но у него еще все впереди.

Габриэль сыграл 69 матчей во всех турнирах за Палмейрас и Манчестер Сити, в которых забил 31 мяч. На его счету 7 матчей и 5 голов за национальную сборную Бразилии.

7. Юлиан Вайгль (Боруссия Д, полузащитник, 21 год) – 47,6 миллиона евро

Один из самых ярких талантов Первой бундеслиги, стремительно прогрессирующий и обещающий в будущем стать настоящей звездой мирового масштаба.

Вайгль отыграл за Мюнхен 1860 и Боруссию Д 105 матчей во всех турнирах и забил 1 мяч. 5 раз Юлиан выходил на поле в составе национальной сборной Германии.

8. Джанлуиджи Доннарумма (Милан, вратарь, 18 лет) – 39 миллионов евро

Талантливого голкипера прочат в преемники его великого тезки – Буффона. Однако сейчас никто не знает, как сложится дальнейшая карьера Джиджио из-за войны его агента Мино Райолы с руководством Милана.

Доннарумма провел за Милан 72 матча во всех турнирах и 4 раза сыграл за национальную сборную Италии.

9. Юлиан Брандт (Байер, полузащитник, 21 год) – 38,4 миллиона евро

Выступление Юлиана в Байере не прошли незамеченными для сильных мира сего, и, скорее всего, будущие успехи атакующего полузащитника будут связаны с Баварией.

За Фармацевтов Брандт отыграл 133 поединка во всех турнирах и забил 20 мячей. Также на его счету 8 матчей и 1 гол за бундестим.

10. Марко Асенсио (Реал, полузащитник, 21 год) – 36,9 миллиона евро

Марко полностью оправдывает все ожидания, возлагаемые на него тренером Бланкос Зинедином Зиданом, становясь от матча к матчу все более значимым игроком для команды.

Асенсио провел за Эспаньол и Реал 75 встреч во всех турнирах, в которых забил 14 мячей. Трижды Марко выходил на поле в футболке Фурии Рохи.

11. Тео Эрнандес (Атлетико, защитник, 19 лет) – 24,2 миллиона евро

Реал готов расстаться с еще большей суммой, лишь бы заполучить защитника Атлетико, чьи выступления в аренде за Алавес стали настоящим откровением.

Тео, ни разу не выходивший на поле в составе первой команды Атлетико, сыграл за Алавес во всех турнирах 38 матчей, в которых забил 2 мяча. В национальную сборную Эрнандесу, который принял решение сменить французское футбольное гражданство на испанское, пробиться пока не удалось.