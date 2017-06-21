Бывший защитник миланского Интера Вальтер Самуэль вошел в тренерский штаб швейцарского Лугано.
Вальтер Самуэль, Getty Images
21 июня 2017, 22:48
Вальтер Самуэль присоединился к тренерскому штабу швейцарского Лугано.
В ноябре прошлого года Самуэль вернулся в Интер помощником Стефано Пьоли, а до этого провел в составе "нерадзурри" девять лет в качестве игрока.
Тем не менее, аргентинец освободил свою должность в мае после увольнения Пьоли и продолжит свою карьеру в Швейцарии, где будет помогать главному тренеру Лугано Пьерлуиджи Тами.
Последние два года своей игровой карьеры Самуэль провел в другом швейцарском клубе — Базеле.