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Два гола в первом тайме и один во втором позволили подопечным Павела Гапала уверенно обыграть "сине-желтых" (3:0).

В рамках третьего тура группового этапа в Люблине сошлись Словакия и Швеция. Обе команды крайне нуждались в победе и надеялись на то, что поляки смогут создать трудности англичанам. Команда Гапала имела в своем активе 3 пункта и третью строчку таблицы, а "сине-желтые" располагали 4 пунктами и занимали вторую позицию квартета.

В дебюте поединка команды поочередно проводили атаки, в которых успеха добились словаки, когда Хриен выиграл борьбу на дальней штанге и после флангового навеса поразил ближний угол ворот вражеских ворот. Шведы тут же пытались взвинтить темп и восстановить паритет, но номинальные хозяева выдержали натиск и перешли в наступление. Середина тайма проходила полностью под диктовку подопечных Галапа, которые здорово разрезали оборону соперника проникающими передачами.

Счет был изменен на 22-й минуте, когда словаки просочились по левому флангу, в результате чего Зреляк скинул мяч на Мигалика, а последний расстрелял Кайтофта, 2:0. Шведов очень подкосило такое развитие событий — парни Эриксона поникли, но создать свой шанс смогли. Цибицки бил из пределов штрафной после флангового прострела — Хован был на высоте. До перерыва коллективы больше опасными действиями не отметились, поэтому Хесус Хиль Мансано отправил команды отдыхать при счете 2:0.

Эриксон сделал двойную замену в перерыве, но это не особо изменило рисунок игры. Шведы выглядели весьма неплохо, однако этого было явно недостаточно, чтобы отквитать хотя бы один мяч. Страндберг, на которого возлагались серьезные надежды, постоянно забирался в положение вне игры. А голом снова отличились словаки. Шатка обыгрался с партнером на подступах к штрафной и неотразимо пробил в дальний угол ворот, 3:0. Малейшая интрига в поединке была мертва.

"Сине-желтые" пытались забить хотя бы один мяч, но больше шансов на взятие ворот было у словаков. Впрочем, команды больше голами не порадовали. Как итог, действующий чемпион Европы среди команд до 21 года складывает свои полномочия и бесславно выбывает из турнира. Словаки же сделали хорошую разницу, которая должна помочь им в борьбе с другими вторыми командами своих групп за выход в полуфинал.

Артем Андросян, Football.ua

Словакия U-21 — Швеция U-21 3:0

Голы: Хриен, 5, Мигалик, 22, Шатка, 73

Словакия U-21: Хован — Шатка, Ниняй, Шкриниар, Мазань — Лоботка — Руснак, Беро (Бенеш, 86), Хриен, Мигалик (Гараслин, 90) — Зреляк (Шафранко, 68)

Швеция U-21: Кайтофт — Вальквист, Ларссон, Брорссон, Бинаку — Мрабти, Холлберг (Танкович, 46), Ольссон (Асоро, 72), Франссон — Цибицки (Элиассон, 46), Страндберг

Предупреждения: Мрабти, Вальквист