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Технический директор Витесса Мохамед Аллах покинул нидерландский клуб, чтобы занять аналогичную должность в Маккаби Хайфа.

Витесс подтвердил расставание со своим техническим директором Мохамедом Аллахом. Его должность занял главный скаут клуба Марк ван Хинтум.

44-летний Аллах подтвердил, что он решил покинуть Витесс ради работы в Маккаби Хайфа, предложение которого он не мог отклонить.

Аллах работал в Витессе с 2013-го года и именно в период его правления клуб пробился в еврокубки, а в прошлом сезоне завоевал первый трофей в своей истории, выиграв Кубок Нидерландов.

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