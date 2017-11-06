Технический директор Витесса Мохамед Аллах покинул нидерландский клуб, чтобы занять аналогичную должность в Маккаби Хайфа.
Мохамед Аллах, twitter.com/MijnVitesse
06 ноября 2017, 19:35
Витесс подтвердил расставание со своим техническим директором Мохамедом Аллахом. Его должность занял главный скаут клуба Марк ван Хинтум.
44-летний Аллах подтвердил, что он решил покинуть Витесс ради работы в Маккаби Хайфа, предложение которого он не мог отклонить.
Аллах работал в Витессе с 2013-го года и именно в период его правления клуб пробился в еврокубки, а в прошлом сезоне завоевал первый трофей в своей истории, выиграв Кубок Нидерландов.
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