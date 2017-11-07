УЕФА и ФИФА начали переговоры о распространении Лиги наций во всем мире.
Президент ФИФА Джанни Инфантино и его коллега из УЕФА Александр Чеферин, getty images
07 ноября 2017, 18:17
УЕФА учредила новый турнир – Лигу наций, призванный заменить обычные товарищеские матчи сборных.
Теперь же УЕФА и ФИФА начали "конструктивное обсуждение" развития лиги. Предполагается, что этот турнир может распространиться и на другие континенты.
В Лиге наций примут участие все 55 участников УЕФА. Турнир даст четыре путевки на Евро-2020, а также от его результатов будет зависеть посев при жеребьевке отбора на Евро-2020.