Другое

Футболист киевского Динамо Александр Осман поделился своим мнением о предстоящих поединках молодежной сборной.

В понедельник, 6-го ноября, молодежная сборная Украины начала подготовку к квалификационным матчам Евро-2019 против Англии и Шотландии.

"В сборною всегда приезжаю в хорошем настроении, очень рад видеть всех ребят. Настрой у всех боевой, приятно со всеми встретиться. Начинаем готовиться к матчам и настраиваемся только на победу. Каждый матч важен. В каждом из них мы будем выкладываться по полной программе и добиваться победы. В первых трех поединках мы один раз выиграли и дважды сыграли вничью, дальше нужно набирать максимум очков, чтобы выходить на чемпионат Европы. Сколько очков будет достаточно? Мы не думаем об этом. Посчитаем набранные пункты в конце отборочного цикла", — приводит слова Османа официальный сайт киевлян.

"Нужно хорошо подготовиться и внимательно разобрать сборные Англии и Шотландии. Силовой футбол в их исполнении нас не пугает, мы ведь также не лыком шиты – подойдем к ближайшим двум встречам во всеоружии. Сборная Англии играет без поражений, в ее активе много забитых мячей, но такая статистика нас не пугает. Если бояться соперника, зачем тогда выходить на поле? С каждым оппонентом можно играть. У нас тут тоже не девочки собрались. Будем серьезно готовиться к этому противостоянию".

"Смотрели игру Англии на прошлом сборе – они пытаются играть в хороший футбол, так что не исключено, что будет много борьбы. В любом случае, матч будет интересным. А все подробности уже увидим 10-го ноября".

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Viber и Twitter.