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Арнедованый у Динамо Сталью Богдан Михайличенко прокомментировал предстоящии встречи национальной команды.

Молодежная сборная Украины в течении нескольких дней проведет два поединка отбора на чемпионат мира портив Англии (10 ноября) и Шотландии (14 ноября).

"Рад увидеть всех ребят в сборной, друзей из Динамо, по которым соскучился. Мы иногда встречаемся, но сейчас хотя бы будет побольше времени узнать, как у них дела", — цитирует Михайличенко официальный сайт Динамо.

"Думаю, с Англией у нас получится хорошая игра. Главное воспользоваться своими шансами и добыть очки. Нам нужно будет четко выполнять установки тренерского штаба и показать хорошую игру. Уверен, Александр Головко детально нам объяснит, как именно мы должны действовать в матче против Англии. Мы только собрались, в ближайшее время нам озвучат план подготовки, наверное, будут восстановительные мероприятия, а затем постепенно начнем работать".

"Наверняка, ключевыми в борьбе за выход из группы станут следующие три поединка. В них нас устроят только победы и девять завоеванных очков. С Англией все-таки играем дома, так что однозначно, нужно стараться победить, так же, как и в матче с Шотландией. По крайней мере, делать все для этого. Не знаю, чего именно ожидать от Англии, все-таки, их футболисты играют в Премьер-лиге, и все футбольные качества при них. А вот с Шотландией, почти уверен, у нас будет доминировать силовой футбол на поле".

"Слежу ли за матчами Динамо? Конечно, вижу, много молодых ребят появилось в составе. Только молодежная команда немного отстает, жаль, что не выиграли у Шахтера. Из динамовских тренеров со мной напрямую никто не связывается, только иногда через агента".