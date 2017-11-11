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Сборная России уступила Аргентине, пропустив за 4 минуты до конца основного времени.

Россия уступила Аргентине в первом товарищеском матче на обновленном стадионе "Лужники".

Россия – Аргентина 0:1

Гол: Агуэро, 86

Россия: Акинфеев – Фернандес (Смольников, 46), Джикия, Васин, Кудряшов, Рауш (Заболотный, 88) – Кокорин (Миранчук, 82), Кузяев (Ерохин, 62), Глушаков, Полоз (Дзагоев, 46) – Смолов.

Аргентина: Ромеро – Маскерано, Пеццелья, Отаменди – Перес (Банега, 87), Краневиттер, Ло Чельсо (Алехандро Гомес, 59) – Сальвио (Павон, 78), Месси, Ди Мария (Перотти, 75) – Агуэро (Дибала, 87).

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