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Представляем вашему вниманию видео голов и обзор матча Румыния — Нидерланды (0:3).

Голландцы сумели переиграть сборную Румынии.

Румыния — Нидерланды 0:3

Голы: Депай, 47, Бабел, 56, де Йонг, 81

Румыния: Пантилимон, Ганя, Моци, Кирикеш, Кипчу, Ханка (Торже, 63), Бикфалви (Алибек, 67), Хобан (Пинтилий, 75), Будеску (Станчу, 46), Цукудян (Андоне, 46), Тэнасе (Грозав, 63)

Голландия: Силлессен, ван Дейк, Аке, де Лигт, Блинд (Промес, 87), Бабел (де Йонг, 62), Стротман (Триндаде, 78), Бергейс (ван де Бек, 83), Проппер (ван Гинкел, 62), Депай (Снейдер, 62), Велтман

Предупреждения: Велтман, Бикфалви.

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