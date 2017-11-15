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Представляем вашему вниманию видео голов и обзор матча Германия — Франция (2:2).

Германия и Франция сильнейшего не выявили.

Германия – Франция 2:2

Голы: Ляказетт, 33, 71 – Вернер, 56, Штиндль, 90

Германия: Трапп — Хуммельс (Рюдигер, 46), Зюле, Платтенхардт — Джан (Штиндль, 83), Хедира (Руди, 75), Кроос, Гюндоган (Гетце, 65), Озил, Дракслер — Вернер (Вагнер, 85)

Франция: Манданда — Варан, Динь (Курзава, 82), Жалле (Павар, 64), Умтити — Толиссо, Рабьо, Матюиди (Нзонзи, 64) — Марсьяль, Мбаппе, Ляказетт (Гризманн, 76)

Предупреждение: Вагнер.

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