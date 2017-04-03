Англия

Жозе Моуриньо может сожалеть о том, что футбол — это не бокс, фанаты Тоттенхэма мечтают о возрождении борьбы за чемпионство, Лестер снова победил и другие итоги 30-го тура АПЛ.

Результаты тура

Лучики надежды

Исход матча между Челси и Кристал Пэлас принес надежды. Фанатам Орлов – на то, что Сэм Аллардайс в очередной раз подтвердит свою репутацию и спасет команду от вылета в Чемпионшип. Тоттенхэму и нейтральным зрителям – на то, что интрига в чемпионской гонке возродится. Вторая, конечно, совсем мизерная – для того, чтобы можно было говорить о напряжении в борьбе за чемпионство, Челси должен снова проиграть, а Тоттенхэм – не терять очки, причем как можно быстрее.

Вряд ли неожиданная неудача с Кристал Пэлас особо выбьет из колеи Челси – Антонио Конте производит впечатление человека, способного ясно доносить идеи до команды. Да, Диего Коста после предложения из Китая существенно сдал по многим показателям (в том числе – количеству голов), но Пенсионеры обязаны на классе довести дело до победы.

И все же, как сказал Сэм Аллардайс после игры – в этом вся АПЛ, каждый матч может принести шокирующий результат. Еще свеж в памяти сезон 2011/2012 – тогда МЮ опережал Ман Сити на 8 пунктов после 32-го тура. Напомнить, чем все завершилось тогда?

Ни вашим, ни нашим

Ничья между Манчестер Сити и Арсеналом вряд ли порадовала болельщиков этих команд. В первую очередь довольно потирает руки Ливерпуль, который сражается с ними за место в топ-4. МЮ тоже мог бы радоваться, да только свой матч против ВБА он свел вничью, так что максимум в красной части Манчестера раздался вздох облегчения.

Игра так и не дала командам реабилитироваться перед болельщиками. Да, ничья с Арсеналом/Ман Сити – результат неплохой сам по себе, но явно недостаточный в нынешних условиях. Небольшой позитивный момент поклонники Голубой Луны могут углядеть в том, что Агуэро вновь забил. Серхио мастерски разобрался с Давидом Оспиной – может, это убедит все-таки Пепа Гвардиолу, что добровольно отказываться от аргентинца – преступление против своей команды?

Город остается красным

Эвертон сколько угодно мог быть лучшей командой Премьер-лиги в 2017 году – вряд ли это потешило бы фанатов, даже если бы сезон завершился сейчас. Куда важнее для самолюбия болельщиков тот факт, что оба раза в Мерсисайдском дерби в нынешнем сезоне триумфовал Ливерпуль. Парни Юргена Клоппа показали, кто является настоящим хозяином города, и что небесталанному Эвертону еще расти и расти, чтобы претендовать на что-то серьезное.

Можно при желании перекладывать вину на Мэттью Пеннингтона, слабая игра которого привела к двум голам Ливерпуля, но куда лучше – отдать должное футболистам Красных, которые великолепно провели поединок.

Увы, не оправдал возложенных надежд Ромелу Лукаку. Оборона Ливерпуля сумела надежно закрыть форварда, практически не позволив тому создать ничего опасного. Но не следует так уж сильно критиковать Лукаку – при всех своих талантах, он весьма зависим от партнеров, а они в этот день совсем не помогали бельгийцу.

К огромному сожалению для фанатов Ливерпуля, матчи против команд из нынешней топ-7 у Красных закончились. Теперь мерсисайдцам предстоит доказывать свои лигочемпионские амбиции в играх с отъявленными середняками да борцами за выживание и будет очень интересно посмотреть, справятся ли они с эдаким "комплексом Ливер Гуда".

Чемпионы по ничьим

Если бы один фанат МЮ не увидел матч против Вест Бромвича и потом спросил у другого, как игра, тому было бы достаточно произнести одно-единственное слово: "опять". Манчестер Юнайтед уже который раз в сезоне владел подавляющим преимуществом на Олд Траффорд, но так и не сумел дожать соперника.

Обычный тренер после такого матча жаловался бы на то, что у него отсутствовало сразу 6 игроков. Юнайтед не мог рассчитывать на Фила Джонса, Криса Смоллинга, Поля Погба, Андера Эрреру, Хуана Мату и Златана Ибрагимовича. Но Жозе Моуриньо – это вам не обычный тренер. После игры португалец вновь мастерски (хотя и не без помощи журналиста) переключил все внимание на себя, пожаловавшись на то, что команды приезжают на Олд Траффорд не играть в футбол, а отбиваться, чтобы добыть ничью. Доля правды в словах Жозе есть, но какая разница, что там желает сделать соперник, если МЮ не может забить нужное количество голов с 20-30 ударов? В этот раз было 18 ударов, 3 в створ ворот, 0 голов. Ух, летом явно стоит ждать очередного трансферного рекорда от манкунианцев – ведь забивной форвард ой как необходим.

Моуриньо прав в том, что его команда играет лучше соперников. Только вот футбол – это не бокс, здесь победу за лучше проведенный поединок не дают.

Кейнонезависимость?

Вопреки самым мрачным ожиданиям, Тоттенхэм продолжает побеждать и без травмированного Харри Кейна. Конечно, матчи против Саутгемптона и Бернли – еще не повод утверждать, что Шпоры и без Кейна отлично справляются, но, как минимум, такое предположение имеет право на жизнь.

Благодаря этой победе парни Почеттино укрепились в статусе главного преследователя Челси. Теперь главное для фанатов команды – чтобы не повторилась прошлогодняя история, когда Тоттенхэм последним пытался навязать борьбу Лестеру, но в итоге финишировал ниже Арсенала.

Ближайшие три матча в Премьер-лиге Шпоры будут считаться фаворитами – против Суонси, Уотфорда и Борнмута. И если Тоттенхэм действительно желает заявить о своих претензиях на чемпионство, то как минимум 7 очков он в этих играх набирать обязан.

Лестерский Ренессанс

В прошлом сезоне Лестер проделал настоящий подвиг, о котором наверняка когда-то снимут фильм. Крейг Шекспир делает все, чтобы создатели фильма могли сразу же приниматься за съемки сиквела. Ну не чудо ли, как заиграла команда после увольнения Клаудио Раньери? 5 матчей, 5 побед – очень даже чемпионский результат и немного становится жаль, что завершение сезона уже не за горами – таким Лисы могли бы побороться за что-то большее, чем середина таблицы.

Самое приятное в этом всем то, что Лестер буквально переживает возрождение – это снова та команда, которая в прошлом сезоне изумляла весь мир. Посмотрите на Джейми Варди – как он мастерски забивал второй гол – вот он, инстинкт убийцы, о котором так много говорят, вот он, настоящий хищник!

А для Стока сезон уже, по большому счету окончен – до еврокубков слишком далеко, а в то, что Гончары умудрятся вылететь, располагая после 30 туров 36 очками, не верится абсолютно.

Праздник настоящий и праздник испорченный

Форвард Вест Хэма Энди Кэрролл в очередной раз заставил вздохнуть многих любителей футбола. Англичанин просто великолепно разобрался в ситуации и забил в ворота Халла – как же жаль, что Энди больше лечится, чем играет. Мяч стал для Кэрролла 50-м в Премьер-лиге.

Но вряд ли Энди особо праздновал гол после матча, ведь Халл ответил на него двумя точными ударами. Португальский наставник Марку Силва – настоящий талисман для Тигров, ведь он уже более 3 лет не проигрывает в чемпионатах домашние матчи. Статистика особенно поразительная, если учитывать, что тренировал он ранее не только гранды (Спортинг Л и Олимпиакос), но и довольно скромный Эшторил.

Даже если борьба Халла за спасение окажется безуспешной, можно не сомневатся, что Силва пойдет на повышение – наверняка он окажется на карандаше у многих клубов, нуждающихся в тренере. Но об этом говорить еще очень рано – Тигры уступают лишь 1 пункт Суонси, а впереди еще 8 поединков.

Не все то скучно, что 0:0

К очному противостоянию Борнмут и Саутгемптон подходили с равным количеством очков (хотя вторые имеют еще две игры в запасе). Команды идут в середине таблицы и особой разницы, кто финиширует выше, казалось бы, нет. Но не все так просто – эти клубы представляют юг Англии, а утереть нос соседу – всегда приятно.

Игра подтвердила, что команды сейчас действительно равны. Дело не только в итоговом счете, но и в моментах, которые создавали Вишни и Святые. Опасных моментов, к слову, хватало – у Сотона был и отмененный гол Джея Родригеса, и его же опасный удар со штрафной и штанга; Борнмут также побеспокоил штангу ворот Форстера, еще раз мяч с линии вынес защитник, а особняком, конечно же, стоит пенальти. Вишни заработали право на уже 10-й одиннадцатиметровый удар, но Гарри Артер немного проскользнулся и отправил круглого намного выше ворот.

В целом, вряд ли кто-то огорчен итоговым результатом: ничья в этом матче – исход справедливый, а пресловутые 40 очков стали на шаг ближе – у обеих команд теперь по 34 пункта.

Каранка ушел, проблемы остались

Нам не известны все причины увольнения Айтора Каранки из Миддлсбро несколько туров назад. Но в игровом плане испанцу вменяли то, что команда слишком мало забивает. В случае с Лестером увольнение заслуженного наставника и назначение его сменщика возымело чудотворный эффект, а вот пример Миддлсбро наглядно доказывает, что это не панацея. Каранки нет, а команда все так же атакует мало, а забивает – по большим праздникам.

В матче против Суонси праздник случился разве что для Халл Сити, который приблизился к Суонси и оторвался от Миддлсбро благодаря этой ничьей. На данный момент именно эти три команды выглядят главными претендентами на то, чтобы разыграть между собой две путевки в Чемпионшип.

Безнадега

До конца сезона Сандерленду осталось сыграть еще 9 матчей, в которых теоретически можно набрать еще 27 очков. Дэвид Мойес говорит, что верит в чудо, но пока что совсем не видно предпосылок к нему. Вряд ли один лишь Джермейн Дефо со своими голами сумеет вытащить команду со дна.

Болельщикам Сандерленда уже, пожалуй, можно начинать допускать мысль, что следующий сезон они проведут в Чемпионшипе и Премьер-лига вновь останется без Тайнсайдского дерби – ведь Ньюкасл, если не случится ничего из ряда вон выходящего, в элиту вернется.

Цифры и факты тура

0 – Бернли не забил ни одного гола в своих последних 5 матчах Премьер-лиги, сыгранных в апреле.

1 – Крейг Шекспир стал первым в истории британским тренером, выигравшим своих 4 первых игры в АПЛ.

1 – Арсенал лишь раз потерпел поражение в последних 20 домашних матчах чемпионата против Ман Сити (В12 Н7).

2 – Данни Симпсон сделал два ассиста в игре со Стоком. До этого в последний раз он отдавал голевой пас в АПЛ в октябре 2007.

3 – Три первых Мерсисайдских дерби выиграл Юрген Клопп. Первый такой тренер в истории Ливерпуля.

3 – Кристиан Бентеке забивал в каждом из последних 3 матчей чемпионата на Стэмфорд Бридж, причем в трех разных командах.

3 – Три матча чемпионата кряду отличается Сеск Фабрегас – впервые с марта 2010 года.

4 – Кристал Пэлас выиграл все 4 игры АПЛ, в которых выходил на поле Мамаду Сахо, причем трижды сохранил ворота на замке в этих матчах.

4 – Сэм Аллардайс выигрывал у Челси в АПЛ у руля 4 разных команд. Он стал первым тренером в истории, провернувшим подобное.

5 – Тео Уолкотт забил 5 голов в последних 5 матчах АПЛ против Ман Сити.

5 – Лерой Сане забил уже на 5-й минуте в ворота Арсенала. Это самый быстрый гостевой гол АПЛ на Эмирейтс с февраля 2012 года (тогда Луи Саа забил за Тоттенхэм).

5 – 5 нулевых ничьих оформил Миддлсбро в нынешнем сезоне. Это высочайший показатель в нынешней АПЛ.

6 – Только Оливье Жиру забивал больше мячей после выхода на замену (7), чем Дивок Ориги (6) с момента дебюта бельгийца в Премьер-лиге.

6 – В шести голах в последних четырех играх АПЛ поучаствовал Джейми Варди (4 мяча, 2 передачи).

6 – Серхио Агуэро забил 6 голов в последних 5 матчах Премьер-лиги в Лондоне.

8/13 – Лерой Сане забил 8 голов во всех турнирах за Ман Сити, пробив в створ ворот только 13 раз.

12 – Уже 12 выездных матчей сыграл Борнмут против Саутгемптона в разных турнирах и ни разу не победил (Н4 П8).

13 – Кевин Де Брайне отдал 13 ассистов за Ман Сити во всех турнирах, на 1 больше, чем в прошлом сезоне.

14 – Арсенал забил головой 14 голов в АПЛ. Это высочайший показатель наряду с ВБА.

16 – 16 человек (не считая автоголы) забивали за Эвертон в нынешней АПЛ – больше, чем за любую другую команду.

17 – Эвертон 17 раз уступал к перерыву в Мерсисайдском дерби в Премьер-лиге и ни разу в таком случае не побеждал (Н4 П13).

18 – Садио Мане поучаствовал в 18 голах Ливерпуля в АПЛ в текущем сезоне (13 мячей, 5 ассистов) – личный рекорд для сенегальца.

19 – Жозе Моуриньо во главе МЮ не знает поражений в уже 19 матчах АПЛ кряду. Это лучший его показатель с октября 2005 (40 игр без проигрышей с Челси).

20 – Вест Хэм потерял 20 очков в АПЛ, лидируя по ходу матча. Это больше, чем любая другая команда.

30 – Уотфорд и Кристал Пэлас в нынешней АПЛ использовали по 30 футболистов. Больше только у Сандерленда (31).

39 – Руди Гестед не может выиграть в 39 матчах АПЛ кряду (последняя победа – в августе 2015). Это самая длинная безвыигрышная серия в истории турнира.

40% — Лишь в 40% домашних матчей в АПЛ в нынешнем сезоне МЮ одержал победу. Это худший показатель для манкунианцев за весь период Премьер-лиги (В6 Н8 П1).

43 – Сеск Фабрегас проиграл лишь первый из 43 матчей АПЛ, в которых забивал (В34 Н8).

50 – Месут Озил отдал свой 50-й ассист за Арсенал во всех турнирах.

50 – Энди Кэрролл забил свой 50-й гол в АПЛ и стал 44-м английским игроком, который достиг данной отметки.

51 – 51 пункт после 28 туров у Арсенала – ровно столько же, сколько и в прошлом сезоне. Показатели абсолютно идентичны – 15 побед, 6 ничьих, 7 поражений.

475 – С момента, когда Эрик Дайер забивал в последний раз в АПЛ, прошло 475 дней.

Таблица

Евгений Музыка, Football.ua